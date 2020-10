De Luca: “Basta mezze misure. Coprifuoco per Halloween e stop a movida notturna” (VIDEO) (Di venerdì 16 ottobre 2020) De Luca fa il punto sul Covid 19 in Campania sottolineando che “certe decisioni sono dolorose ma il nostro obiettivo è salvare vite”. Stretta sulla movida: “Troppi comportamenti irresponsabili”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione durante la consueta diretta Facebook del venerdì, motivando l’ordinanza che ha sospeso le … Leggi su 2anews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Defa il punto sul Covid 19 in Campania sottolineando che “certe decisioni sono dolorose ma il nostro obiettivo è salvare vite”. Stretta sulla: “Troppi comportamenti irresponsabili”. Il governatore della Campania, Vincenzo De, ha fatto il punto della situazione durante la consueta diretta Facebook del venerdì, motivando l’ordinanza che ha sospeso le …

