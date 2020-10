De Luca annuncia il coprifuoco per Halloween: “Basta festa dell’imbecillità” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca in diretta su Facebook avverte: “Da Halloween sarà coprifuoco alle 22: stop a una festa che è monumento all’imbecillità”. De Luca torna alla carica. “Dalle 22.00 per il fine settimana di ottobre si chiuderà tutto. Non sarà consentita nemmeno la mobilità”. Così ha annunciato il Governatore della Regione … L'articolo De Luca annuncia il coprifuoco per Halloween: “Basta festa dell’imbecillità” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo Dein diretta su Facebook avverte: “Dasaràalle 22: stop a unache è monumento all’imbecillità”. Detorna alla carica. “Dalle 22.00 per il fine settimana di ottobre si chiuderà tutto. Non sarà consentita nemmeno la mobilità”. Così hato il Governatore della Regione … L'articolo Deilper: “Bastadell’imbecillità” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

