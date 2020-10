De Luca annuncia il coprifuoco per Halloween: «Americanata monumento all’imbecillità» (Di venerdì 16 ottobre 2020) «Nel weekend di Halloween, Americanata che è monumento all’imbecillità, chiuderemo tutto alle 22. Sarà il coprifuoco, non sarà consentita neanche la mobilità». È quanto ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, secondo il quale la diffusione del covid impone lo stop alla movida. «Probabilmente potremo decidere un blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche prima di quel weekend. Sentiremo il Viminale, perché se decidiamo una misura del genere occorrono controlli e sanzioni rigorose. Chi diffonde l’epidemia non usando le mascherine deve essere considerato autore di un reato. Con questi numeri non si può scherzare. L’obiettivo è tenere in piedi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) «Nel weekend diche èall’imbecillità, chiuderemo tutto alle 22. Sarà il, non sarà consentita neanche la mobilità». È quanto hato il governatore della Campania, Vincenzo De, secondo il quale la diffusione del covid impone lo stop alla movida. «Probabilmente potremo decidere un blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche prima di quel weekend. Sentiremo il Viminale, perché se decidiamo una misura del genere occorrono controlli e sanzioni rigorose. Chi diffonde l’epidemia non usando le mascherine deve essere considerato autore di un reato. Con questi numeri non si può scherzare. L’obiettivo è tenere in piedi ...

