Daphne Caruana Galizia | chi era la giornalista uccisa a Malta tre anni fa

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Laè statain un attentato ail 16 ottobre 2017aveva 53. Laè morta il 16 ottobre del 2017 a Bidnija, nel nord dell’isola di, a bordo della sua auto imbottita di tritolo. Era unafamosa aper le sue inchieste scomode sulla corruzione. In particolare le inchieste riguardavano l’evasione fiscale internazionale sull’isola legata ai Panama Papers, cioè i documenti riservati che avevano svelato una rete internazionale di società off shore. Proprioera stata la primaa rivelare il coinvolgimento di ...

amnestyitalia : Il #16ottobre di tre anni fa, Daphne Caruana Galizia è morta aprendo la portiera della sua auto che è esplosa a cau… - Carmela_oltre : RT @amnestyitalia: Il #16ottobre di tre anni fa, Daphne Caruana Galizia è morta aprendo la portiera della sua auto che è esplosa a causa di… - kiaravola : RT @amnestyitalia: Il #16ottobre di tre anni fa, Daphne Caruana Galizia è morta aprendo la portiera della sua auto che è esplosa a causa di… - Valynm15 : RT @amnestyitalia: Il #16ottobre di tre anni fa, Daphne Caruana Galizia è morta aprendo la portiera della sua auto che è esplosa a causa di… - vicinolontano : RT @amnestyitalia: Il #16ottobre di tre anni fa, Daphne Caruana Galizia è morta aprendo la portiera della sua auto che è esplosa a causa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Daphne Caruana

BRUXELLES - Il Parlamento Europeo lancia il premio per il giornalismo intitolato a Daphne Caruana Galizia in occasione del terzo anniversario dell'omicidio della giornalista investigativa maltese. Ad ...In occasione del terzo anniversario dell’omicidio della giornalista investigativa maltese, i deputati hanno deciso di istituire un premio dedicato ai giornalisti che si sono distinti per il rispetto d ...