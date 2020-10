Dall’azzurro al viola | Bonaventura strappato alla Strega a… Coverciano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Llorente sfumato per un problema legato alle liste, Kluivert per una scelta diversa,a causa di un’offerta più allettante (ma non sul piano economico) giunta mentre era in ritiro con la Nazionale. Di certo non si può dire che il Benevento non ci abbia provato. Pasquale Foggia nel corso della sessione estiva di calciomercato ha intessuto una fitta rete di rapporti che lo hanno portato a formare un organico che diversi esperti considerano di assoluto spessore per una neopromossa. Sulla torta c’era spazio per una ciliegina, quella che non è arrivata per ragioni di volta in volta differenti. Il diesse giallorosso negli ultimi tempi ha parlato di Llorente (leggi qui) e Kluivert (leggi qui), mentre sutempo addietro si era espresso il patron Vigorito (leggi ...