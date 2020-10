Dal “San Pio” altri 7 nuovi positivi, 5 sono sanniti: cresce anche il numero dei ricoverati (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna 173 tamponi (158 ordinari e 15 rapidi), dei quali 21 risultati positivi. Dei ventuno positivi, 7 rappresentano nuovi casi, relativi a 5 soggetti residenti nella provincia di Benevento e a due soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 14 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Sale anche il numero dei ricoverati per Covid in ospedale mentre sono due i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore. La situazione nel bollettino: L'articolo Dal “San Pio” altri 7 nuovi positivi, 5 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna 173 tamponi (158 ordinari e 15 rapidi), dei quali 21 risultati. Dei ventuno, 7 rappresentanocasi, relativi a 5 soggetti residenti nella provincia di Benevento e a due soggetti residenti in altra provincia, mentre gli14 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. Saleildeiper Covid in ospedale mentredue i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore. La situazione nel bollettino: L'articolo Dal “San Pio”, 5 ...

