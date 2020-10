“Da Halloween coprifuoco alle 22”. De Luca contro la festa “monumento alla imbecillità” (Video) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Napoli, 16 ott – A partire dal fine settimana di Halloween “chiuderemo tutto alle 22”. Così in un Video già virale sui social, lo “sceriffo” Vincenzo De Luca annuncia il coprifuoco in Campania, anticipando quella che presumibilmente sarà la prossima stretta a livello nazionale del premier Giuseppe Conte. Il governatore con la sua gestualità teatrale, condita da pause altrettanto teatrali, va all’attacco della festa di Halloween. “Halloween immensa idiozia, stupida americanata” “Questa immensa idiozia, questa immensa stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro Paese”. E’ il giudizio impietoso dell’esponente dem contro la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Napoli, 16 ott – A partire dal fine settimana di“chiuderemo tutto22”. Così in ungià virale sui social, lo “sceriffo” Vincenzo Deannuncia ilin Campania, anticipando quella che presumibilmente sarà la prossima stretta a livello nazionale del premier Giuseppe Conte. Il governatore con la sua gestualità teatrale, condita da pause altrettanto teatrali, va all’attacco delladi. “immensa idiozia, stupida americanata” “Questa immensa idiozia, questa immensa stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro Paese”. E’ il giudizio impietoso dell’esponente demla ...

