Cristiano Ronaldo all’attacco: “Non ho violato le regole anti Covid” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo, colpo di fioretto. Il campione juventino sta bene e vuol farlo sapere a tutti: tifosi, fan e ammiratori. Ma per dimostrarlo rifila una stoccata a chi, come il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, lo aveva accusato di scorrettezza. CR7 si è presentato in diretta Instagram ai suoi followers, venerdì 16 ottobre. Un intervento, il suo, che è servito soprattutto a rispedire al mittente le accuse di aver violato le regole della quarantena. Dato che, come è noto, il campione è risultato positivo al Covid-19. Una replica piccata… “Sto rispettando il protocollo – ha spiegato sui social l’asso portoghese -. Non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia”. Così Ronaldo ha indirettamente replicato ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 ottobre 2020), colpo di fioretto. Il campione juventino sta bene e vuol farlo sapere a tutti: tifosi, fan e ammiratori. Ma per dimostrarlo rifila una stoccata a chi, come il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, lo aveva accusato di scorrettezza. CR7 si è presentato in diretta Instagram ai suoi followers, venerdì 16 ottobre. Un intervento, il suo, che è servito soprattutto a rispedire al mittente le accuse di averledella quarantena. Dato che, come è noto, il campione è risultato positivo al Covid-19. Una replica piccata… “Sto rispettando il protocollo – ha spiegato sui social l’asso portoghese -. Non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia”. Cosìha indirettamente replicato ...

Querelle Spadafora-Cristiano Ronaldo, il ministro dello sport: "non sia arrogante e irrispettoso"

Continua il botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e Spadafora. Il calciatore ha dichiarato di non aver violato il protocollo, il ministro dello sport ha risposto ancora una volta. “La notorietà e la ...

Cristiano Ronaldo al contrattacco: "Non ho infranto il protocollo, è una bugia"

Sorridente in piscina, Cristiano Ronaldo torna sui social dopo la positività al Coronavirus. "Non lasciare che ciò che non puoi fare ostacoli ciò che puoi fare", è il messaggio del calciatore ...

