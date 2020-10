Crisi Covid in Campania | oltre 1200 positivi Proteste a Napoli contro chiusura scuole

Leggi su giornal

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La repentina eversadelleoperata da Vincenzo De Luca, governatore della, nella giornata di ieri e valida per due settimane, ha da subito scaturito diverse opinioni contrastanti, le quali in gran parte si sono scagliatequesta decisione, a partire dalla stessa ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.La visione della Azzolina, che ha ritenuto “inopportune” le chiusure delle strutture scolastiche della regione è sulla stessa lunghezza d’onda delle persone che sono scese in piazza oggi aper protestarequesta misura operata da De Luca: la protesta, operata in paticolar modo dalle mamme di molti studenti e anche da parte dei conducenti di ...