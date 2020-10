Crisanti |  «Il terrorismo lo ha fatto chi ha detto che il virus era morto» | VIDEO

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Andreanon le ha mani mandate a dire e ha sempre parlato a ruota libera da quando il suo nome è salito agli onori della cronaca per il suo ruolo avuto nel cosid‘Modello Vo’ Euganeo’ all’inizio della pandemia in Veneto. E ora, con altrettanta franchezza, sottolinea come chi negli ultimi mesi ha parlato diclinicamenteabbia delle responsabilità sui comportamenti avuti da alcuni cittadini che hanno preso alla leggera le regole (mascherine e distanziamento sociale, quelle principali). Atteggiamenti che hanno portato a quella che, a tutti gli effetti, è diventata una seconda ondata di Coronain Italia. LEGGI ANCHE > Clinicamente risorto Lo hagiovedì sera, nel corso del suo collegamento ...