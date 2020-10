Covid19, positiva anche Mariastella Gelmini. La capogruppo di Forza Italia: “Supereremo anche questa…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, è positiva al Covid-19. Lo scrive la stessa parlamentare su Facebook. “Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo.Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa…”. Salgono ancora quini i contagiati alla Camera. Tre giorni fa tre deputati di Liberi e Uguali e l’ex ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020)dialla Camera dei deputati, èal Covid-19. Lo scrive la stessa parlamentare su Facebook. “Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente.io sonoal Covid, l’ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo.Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremoquesta…”. Salgono ancora quini i contagiati alla Camera. Tre giorni fa tre deputati di Liberi e Uguali e l’ex ministro ...

