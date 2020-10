Covid, proseguono le proteste ad Arzano: traffico bloccato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArzano (Na) – proseguono le proteste ad Arzano, comune a nord di Napoli, contro il mini lockdown deciso dai commissari prefettizi per contrastare l’aumento dei contagi da Covid in città. Dopo le proteste di ieri, dove i commercianti locali hanno letteralmente bloccato la porta d’ingresso della città, con un presidio lungo la nota rotonda di Arzano. E l’arrivo dei militari, questa notte, nella città a Nord di Napoli. proseguono così anche oggi le mobilitazioni cittadine contro quello che gli esercenti hanno definito un “suicidio del commercio locale”. traffico ancora bloccato con decine di cittadini che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –lead, comune a nord di Napoli, contro il mini lockdown deciso dai commissari prefettizi per contrastare l’aumento dei contagi dain città. Dopo ledi ieri, dove i commercianti locali hanno letteralmentela porta d’ingresso della città, con un presidio lungo la nota rotonda di. E l’arrivo dei militari, questa notte, nella città a Nord di Napoli.così anche oggi le mobilitazioni cittadine contro quello che gli esercenti hanno definito un “suicidio del commercio locale”.ancoracon decine di cittadini che ...

genesdegenes : RT @GenovaQuotidian: San Martino, proseguono i lavori per il prefabbricato del triage Covid - arcanodavvero : RT @GenovaQuotidian: San Martino, proseguono i lavori per il prefabbricato del triage Covid - VmlLorenzo : RT @GenovaQuotidian: San Martino, proseguono i lavori per il prefabbricato del triage Covid - GenovaQuotidian : San Martino, proseguono i lavori per il prefabbricato del triage Covid - IdeawebTV : Collaboratore positivo al Covid: alle scuole Rodari e Collodi di Fossano le lezioni proseguono… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proseguono Covid, proseguono le proteste ad Arzano: traffico bloccato anteprima24.it Coronavirus: scuole chiuse in Campania, DAD fino al 30 ottobre

Il provvedimento rientra nelle nuove misure di contenimento del Covid-19 a più ampio raggio in cui si vietano ... Il provvedimento interessa anche l’Università che, al pari della scuola, deve ...

CORONAVIRUS – L’urlo del Comitato tecnico scientifico: misure più rigide entro il week end

La chiusura delle scuole deve essere l''ultima ratio' per il paese, mentre si può agire sugli orari - prosegue -"Sinceramente penso che ... a superare la soglia limite del 30% posti a malati Covid. Il ...

Il provvedimento rientra nelle nuove misure di contenimento del Covid-19 a più ampio raggio in cui si vietano ... Il provvedimento interessa anche l’Università che, al pari della scuola, deve ...La chiusura delle scuole deve essere l''ultima ratio' per il paese, mentre si può agire sugli orari - prosegue -"Sinceramente penso che ... a superare la soglia limite del 30% posti a malati Covid. Il ...