Covid, primo decesso a Cercola: la città piange Rosa (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCercola (Na) – Non ce l’ha fatta Rosa. Positiva al Covid si è spenta questa notte in ospedale. Cercola, comune alle porte di Napoli Est, piange così la sua prima vittima del coronavirus dall’inizio della pandemia. A renderlo noto, solo pochi minuti fa, è stato il primo cittadino Vincenzo Fiengo. “La mia vicinanza e di tutta la città – spiega il sindaco – alla sua famiglia ed in particolare ai figli. Purtroppo anche il marito è ospedalizzato a dimostrazione che in questo momento serve responsabilità da parte di tutti”. Mentre è ancora alta l’apprensione nel Vesuviano per il marito di Rosa che resta ospedalizzato. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Non ce l’ha fatta. Positiva alsi è spenta questa notte in ospedale., comune alle porte di Napoli Est,così la sua prima vittima del coronavirus dall’inizio della pandemia. A renderlo noto, solo pochi minuti fa, è stato ilcittadino Vincenzo Fiengo. “La mia vicinanza e di tutta la città – spiega il sindaco – alla sua famiglia ed in particolare ai figli. Purtroppo anche il marito è ospedalizzato a dimostrazione che in questo momento serve responsabilità da parte di tutti”. Mentre è ancora alta l’apprensione nel Vesuviano per il marito diche resta ospedalizzato. L'articolo ...

LaStampa : Covid, la strage silenziosa dei bambini nelle aree di conflitto - alexbarbera : Abbiamo perso tempo: spesi solo un terzo dei fondi per l’emergenza Covid. Ancora pochi letti in terapia intensiva,… - SkySport : Inghilterra-Scozia U19 interrotta nel primo tempo: positivo al Covid l'allenatore scozzese - Idl3 : RT @_happycactus_: No, seriamente, per stemperare un po' gli animi... ma da febbraio ad oggi quanto è cresciuta la vostra ipocondria? Se ce… - sedpeiorap : RT @amodeomatrix: Valentino Rossi tra i motociclisti. Federica Pellegrini tra le nuotatrici. Cristiano Ronaldo tra i calciatori. Flavio Bri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid primo COVID-19, MISURE RIGOROSE CONTRO ASSEMBRAMENTI E MOBILITÀ INCONTROLLATA - Primo Piano Regione Campania Moto2, Aragon, Libere 1: Lowes impressiona. Marini quarto

Il pilota del team Marc VDS ha trovato subito il feeling con la pista fredda del MotorLand precedendo tutti gli avversari. Bene gli italiani con Di Giannantonio, Marini e Bezzecchi. Caduta per Dalla P ...

Covid, da Djokovic a Vale e Fede, quanti campioni colpiti!

Sono tanti i numeri uno risultati positivi dall'inizio della pandemia: Ronaldo, Neymar, Bolt, Westwood e il golfista Johnson ...

Il pilota del team Marc VDS ha trovato subito il feeling con la pista fredda del MotorLand precedendo tutti gli avversari. Bene gli italiani con Di Giannantonio, Marini e Bezzecchi. Caduta per Dalla P ...Sono tanti i numeri uno risultati positivi dall'inizio della pandemia: Ronaldo, Neymar, Bolt, Westwood e il golfista Johnson ...