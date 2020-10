Covid: Pfizer, autorizzazione vaccino a fine novembre (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 16 OTT - La casa farmaceutica Pfizer prevede di chiedere l'autorizzazione per il suo vaccino anti-Covid la terza settimana di novembre. L'azienda è pronta a richiedere la procedura ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 16 OTT - La casa farmaceuticaprevede di chiedere l'per il suoanti-la terza settimana di. L'azienda è pronta a richiedere la procedura ...

Ma non prima delle presidenziali Usa come sperava Trump (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 ott - Pfizer potrebbe riuscire a presentare la richiesta, negli Stati Uniti, per l'uso d'emergenza ...

WASHINGTON, 16 OTT - La casa farmaceutica Pfizer prevede di chiedere l'autorizzazione per il suo vaccino anti-Covid la terza settimana di novembre. L'azienda è pronta a richiedere la procedura di ...

Ma non prima delle presidenziali Usa come sperava Trump (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 ott - Pfizer potrebbe riuscire a presentare la richiesta, negli Stati Uniti, per l'uso d'emergenza ...