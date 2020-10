Covid, petizione al Ministro Azzolina per riaprire le scuole in Campania (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn poche ore di attivazione sulla piattaforma charge ha già raggiunto oltre 10.000 firme la petizione lanciata per raccogliere firme contro l’ordinanza del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca che ha sospeso le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’intera regione. “Chiediamo che il Ministero dell’Istruzione intervenga contro l’ordinanza della regione Campania che ha disposto la chiusura delle scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre 2020. Chiediamo che tutti gli studenti e studentesse della Campania ritornino, con decorrenza immediata, a poter usufruire della didattica “in presenza” nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali vigenti. La ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn poche ore di attivazione sulla piattaforma charge ha già raggiunto oltre 10.000 firme lalanciata per raccogliere firme contro l’ordinanza del presidente della regione, Vincenzo De Luca che ha sospeso le attività didattiche in presenza nelledell’intera regione. “Chiediamo che il Ministero dell’Istruzione intervenga contro l’ordinanza della regioneche ha disposto la chiusura delleprimarie e secondarie fino al 30 ottobre 2020. Chiediamo che tutti gli studenti e studentesse dellaritornino, con decorrenza immediata, a poter usufruire della didattica “in presenza” nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali vigenti. La ...

