Covid, parla l’Oms: triplicati i casi in Europa rispetto allo scorso marzo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il direttore generale dell’Oms si esprime in merito alla curva epidemiologica: i casi di Covid, rispetto al picco di marzo, si sono triplicati “La scorsa settimana, il numero di casi di coronavirus segnalati in Europa è stato quasi 3 volte superiore rispetto al primo picco di marzo“: questo è quanto ha recentemente dichiarato Tedros Adhanom … L'articolo Covid, parla l’Oms: triplicati i casi in Europa rispetto allo scorso marzo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il direttore generale dell’Oms si esprime in merito alla curva epidemiologica: idial picco di, si sono“La scorsa settimana, il numero didi coronavirus segnalati inè stato quasi 3 volte superioreal primo picco di“: questo è quanto ha recentemente dichiarato Tedros Adhanom … L'articolol’Oms:inproviene da YesLife.it.

AMorelliMilano : NESSUNO NE PARLA!!! I Militari intervenuti a #Milano per sedare la rivolta dei clandestini, scoppiata nel neonato c… - Rvaticanaitalia : Nel gr delle 8 riascolta le parole del #Papa sul Global Compact on Education'. Francesco parla di “catastrofe educa… - LegaSalvini : ?? #Salvini: UNA NOTIZIA DI CUI NESSUNO PARLA. Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covi… - Sandor_Petini : RT @antondepierro: Non amo Halloween,ma #DeLuca dovrebbe informarsi prima di sparare affermazioni che mettono a nudo il suo humus subcultur… - margore6 : RT @fattoquotidiano: Non si può aprire un telegiornale, qualsiasi telegiornale, senza che l’intero spazio sia dedicato al Covid. Covid in t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid parla Covid. Parla Speranza: "Italia ha numeri diversi da resto d'Europa, ma non siamo fuori pericolo" Secolo Trentino Coronavirus, in Lombardia proposte per nuova stretta da Tpl a Movida

MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia si prepara a una stretta di fronte all’aumento dei contagi da Covid-19. Il governatore Attilio Fontana ... delle sale bingo e delle sale giochi. Fontana ha parlato di ...

Coronavirus, fidanzati multati perché si baciavano senza mascherina: contravvenzione da capogiro

Ma andiamo avanti. Lui, un quarantenne italiano, spiega che la donna, polacca, che parla solo la propria madrelingua e l'inglese, e si è messa a piangere, è la sua fidanzata, stanno insieme da due ...

MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia si prepara a una stretta di fronte all’aumento dei contagi da Covid-19. Il governatore Attilio Fontana ... delle sale bingo e delle sale giochi. Fontana ha parlato di ...Ma andiamo avanti. Lui, un quarantenne italiano, spiega che la donna, polacca, che parla solo la propria madrelingua e l'inglese, e si è messa a piangere, è la sua fidanzata, stanno insieme da due ...