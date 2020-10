Covid | parla il più autorevole vaccinologo al mondo Rino Rappuoli | “Ne usciremo entro prima metà del 2021”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La ricerca sui vaccini contro-19 viaggia spedita, anche grazie ad un investimento di risorse pubbliche senza precedenti – 15 miliardi di dollari, di cui 10 dai soli Stati Uniti – e sarà disponibile nel 2021. Non ha dubbi, il piùal, Chief Professor per la Ricerca sui Vaccini all’Imperial College di Londra: “Investimenti e tecnologie inimmaginabili fino a pochi anni fa ci permetteranno di controllare la pandemia – ha dettonel suo intervento appena concluso al Festival della Scienza Medica di Bologna che si chiude domani.ne è certo:lametà del 2021 ci sarà una ...

Fabrizio Corona positivo al coronavirus Corona ha dichiarato ... l'ex re dei paparazzi non ha parlato direttamente ma ha consegnato ad Instagram alcuni messaggi inequivocabili relativi a quel che ...