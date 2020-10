Covid, Oms: 'Ora in Europa quasi 3 volte i casi registrati a marzo' (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'La scorsa settimana, il numero di casi di coronavirus segnalati in Europa è stato quasi 3 volte superiore rispetto al primo picco di marzo'. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'La scorsa settimana, il numero didi coronavirus segnalati inè statosuperiore rispetto al primo picco di'. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Oms: 'La situazione in Europa è molto preoccupante' @WHO #ANSA - ilpost : Il #remdesivir non riduce la letalità della Covid-19: lo dice il più grande studio finora condotto sul farmaco e so… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Ora in Europa quasi 3 volte i casi registrati a marzo' #coronavirus - jhullypeereira : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oms: 'Ora in Europa quasi 3 volte i casi registrati a marzo' #coronavirus - infoitsalute : Covid, Oms: «In Europa quasi 3 volte i casi registrati a marzo, molte persone stanche» -