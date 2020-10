Covid, Oms: “Nessun beneficio per malati da Remdesivir” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il farmaco antivirale remdesivir, usato negli scorsi mesi sui pazienti Covid-19, incluso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha poco o nessun effetto sulla sopravvivenza e sulla progressione della malattia tra i pazienti ospedalizzati. A dirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha eseguito degli esami su quattro farmaci, che hanno coinvolto 11mila pazienti in 30 Paesi. Secondo il Solidarity Trial dell’Oms, il remdesivir e gli altri tre farmaci coinvolti – il trattamento contro l’Hiv lopinavir/ritonavir, il farmaco contro la malaria idrossiclorochina e l’interferone, sviluppato per la sclerosi multipla – “sembrano avere poco o nessun effetto” sui pazienti ricoverati per Covid-19. Le speranze riposte negli scorsi mesi sul remdesivir – nato come farmaco ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il farmaco antivirale remdesivir, usato negli scorsi mesi sui pazienti-19, incluso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha poco o nessun effetto sulla sopravvivenza e sulla progressione della malattia tra i pazienti ospedalizzati. A dirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha eseguito degli esami su quattro farmaci, che hanno coinvolto 11mila pazienti in 30 Paesi. Secondo il Solidarity Trial dell’Oms, il remdesivir e gli altri tre farmaci coinvolti – il trattamento contro l’Hiv lopinavir/ritonavir, il farmaco contro la malaria idrossiclorochina e l’interferone, sviluppato per la sclerosi multipla – “sembrano avere poco o nessun effetto” sui pazienti ricoverati per-19. Le speranze riposte negli scorsi mesi sul remdesivir – nato come farmaco ...

