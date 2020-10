Covid, nuovo record di contagi in Germania: 7.334 casi in 24 ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Berlino, 16 ott. (Adnkronos/Dpa) - La Germania registra 7.334 nuovi casi di coronavirus. Un nuovo preoccupante record per il Paese. Il bollettino dell'Istituto Robert Koch parla anche di altri 24 decessi. In totale si contano 348.557 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Germania, con 9.734 vittime. Stando ai dati aggiornati a ieri sono 655 i pazienti in terapia intensiva, con 329 persone che hanno bisogno di supporto respiratorio. I pazienti guariti sono invece 287.600. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Berlino, 16 ott. (Adnkronos/Dpa) - Laregistra 7.334 nuovidi coronavirus. Unpreoccupanteper il Paese. Il bollettino dell'Istituto Robert Koch parla anche di altri 24 decessi. In totale si contano 348.557dall'inizio dell'emergenza sanitaria in, con 9.734 vittime. Stando ai dati aggiornati a ieri sono 655 i pazienti in terapia intensiva, con 329 persone che hanno bisogno di supporto respiratorio. I pazienti guariti sono invece 287.600.

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - repubblica : Covid, ammalarsi di nuovo è possibile. Gli anticorpi durano un mese - LegaSalvini : #Siri: Ogni volta che questo governo annuncia un nuovo provvedimento sul Covid, si perdono ordini, clienti, prenota… - Zampaglion : RT @cris_cersei: Artigiano di Roma centro si è ammalato 2 settimane fa di #COVID__19 ed è finito allo Spallanzani. 88 anni.?? Oggi era di nu… - tiz2060 : RT @gabrillasarti2: Non sarà il Covid a distruggere il mondo, sono i popoli ciechi e sordi per ignoranza o per vigliaccheria , eppure baste… -