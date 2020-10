Covid, nuova ordinanza in Lombardia: bar e ristoranti chiusi alle 24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Bar, pub e ristoranti chiusi alle 24 da domani in Lombardia. In tali attività dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande viene consentito esclusivamente ai tavoli. E' quanto stabilisce la nuova ordinanza alla firma dal governatore Attilio Fontana (le nuove ordinanze Covid nelle altre regioni). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 ottobre 2020) Bar, pub e24 da domani in. In tali attività dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande viene consentito esclusivamente ai tavoli. E' quanto stabilisce laalla firma dal governatore Attilio Fontana (le nuove ordinanzenelle altre regioni).

TgLa7 : ??#COVID #Campania Nuova ordinanza del governatore #DeLuca: feste limitate a nucleo familiare convivente, chiusi c… - VauroSenesi : Dittatura sanitaria... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #15ottobre #COVID__19 #COVID19 #Lockdown2 - fattoquotidiano : Il Policlinico Umberto I di Roma sotto stress: “Troppi pazienti Covid, letti non bastano più”. L’assessore D’Amato… - lorenteggio : #CORONAVIRUS. #LOMBARDIA, ECCO LA NUOVA #ORDINANZA: LE NUOVE REGOLE PER #BAR E #RISTORANTI #commercio #covid - lana_carlotta : RT @MediasetTgcom24: Conte: 'Nuova strategia contro il Covid, evitare il lockdown' #GIUSEPPECONTE -