Covid | nasce “Air 1919” | mascherina innovativa Made in Italy

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Si chiama “Air 1919” ed è una nuovadalla tecnologia, certificata FFP2 e capace di garantire un’adeguata protezione a chi la indossa. E soprattutto, interamente “in”, ovvero prodotta nello stabilimento di Aversa da “Grafica Nappa”, azienda cartotecnica per lo sviluppo e la produzione di packaging ed etichette IML che da poco ha celebrato i 100 anni della sua fondazione. La quarta generazione della famiglia Nappa, formata dai fratelli Generoso, Antonio ed Edoardo, ha portato avanti il processo di evoluzione, sviluppando la prima macchina di produzione di mascherine FFP2, interamente progettata e realizzata in Italia e ha creato una divisione apposita per i prodotti per la salute e la sicurezza ...