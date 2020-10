Covid Lombardia | ordinanza regionale | nuove regole per bar e ristoranti | stop a competizioni e allenamento sportivi dilettantistici

(Di venerdì 16 ottobre 2020) E' alla firma del presidente della Regione, Attilio , con validità dalle ore 00 di sabato 17 ottobre fino a venerdì 6 novembre 2020 una nuova in materia di contrasto al . L'annuncio arriva ...

Corriere : Covid in Lombardia, la nuova ordinanza: bar chiusi alle 21. Sport, fermi i campionati d... - MediasetTgcom24 : Covid, ordinanza Lombardia: bar-ristoranti consumo solo ai tavoli dalle 18 - RegLombardia : #LNews secondo l'ultimo bollettino diffuso dall’Istituto Superiore della Sanità, l’indice Rt calcolato su 21 Region… - TheTribalCell : #Covid, Lombardia: stretta su movida, bar e pub chiusi alle 24. Fontana: «C'è il rischio che l'epidemia degeneri»… - aylaf__ : RT @MediasetTgcom24: Covid, nuova ordinanza in Lombardia: stretta sulla movida | Chiuse sale gioco, scommesse e bingo #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Milano, 16 ottobre 2020 - E' arrivata la nuova ordinanza anti-Covid della Regione Lombardia. Il, provvedimento, è stato firmato in tarda serata dal governatore Attilio Fontana. Al centro del documento ...Il provvedimento anti-Covid prevede lo stop alle competizioni sportive dilettantistiche ... I provvedimenti dell'ordinanza saranno omogenei su tutta la Lombardia, non ci saranno restrizioni in più a ...