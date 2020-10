Covid Italia i dati di oggi 16 ottobre, oltre 10mila contagi: 55 i decessi (Di venerdì 16 ottobre 2020) dati Covid Italia oggi 16 ottobre 2020 – bollettino diramato dal Ministero della Salute. In Italia nelle ultime 24 ore, si sono registrati 10.010 casi (391.611 il dato complessivo) e 55 morti, con il totale dei decessi che sale a 36.427. Purtroppo aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (638, +52 rispetto a ieri). I tamponi somministrati sono pari a 150.377. La regione più colpita dal Coronavirus resta la Lombardia con un incremento giornaliero di 2.419. Al secondo posto per numero di infezioni la Campania, seguita dal Piemonte. leggi anche l’articolo —> Roberto Fico: «Le scuole devono rimanere aperte: i ragazzi hanno già perso tanti mesi» Covid Italia ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 ottobre 2020)162020 – bollettino diramato dal Ministero della Salute. Innelle ultime 24 ore, si sono registrati 10.010 casi (391.611 il dato complessivo) e 55 morti, con il totale deiche sale a 36.427. Purtroppo aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (638, +52 rispetto a ieri). I tamponi somministrati sono pari a 150.377. La regione più colpita dal Coronavirus resta la Lombardia con un incremento giornaliero di 2.419. Al secondo posto per numero di infezioni la Campania, seguita dal Piemonte. leggi anche l’articolo —> Roberto Fico: «Le scuole devono rimanere aperte: i ragazzi hanno già perso tanti mesi»...

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - MediasetTgcom24 : Covid: Londra impone quarantena per arrivi dall'Italia - chetempochefa : “Non auguro a nessuno ciò che ho passato, ma se vivi un’esperienza così la mascherina la metti ovunque.” Domenica… - Ramst3 : @DianaLanciotti @gioialocati @AdryWebber @Gianmar26145917 @RobertoPompili4 @NicolaPorro @Capezzone @BelpietroTweet… - MedicalScitech : RT @SkyTG24: Coronavirus, Toti a Sky TG24: 'Evitiamo scelte non adeguate o frettolose'. VIDEO -