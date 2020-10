Covid Italia i dati di oggi 16 ottobre, oltre 10mila contagi: 55 i decessi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) dati Covid oggi 16 ottobre 2020. Nell’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.010 casi (391.611 il dato complessivo) e 55 morti, con il totale dei decessi che sale a 36.427. Purtroppo aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (638, +52 rispetto a ieri). I tamponi somministrati sono pari a 150.377. La regione più colpita dal Coronavirus resta la Lombardia con un incremento giornaliero di 2.419. Al secondo posto per numero di infezioni la Campania, seguita dal Piemonte. leggi anche l’articolo —> Roberto Fico: «Le scuole devono rimanere aperte: i ragazzi hanno già perso tanti mesi» Covid Italia ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 ottobre 2020)162020. Nell’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, in24 ore si sono registrati 10.010 casi (391.611 il dato complessivo) e 55 morti, con il totale deiche sale a 36.427. Purtroppo aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (638, +52 rispetto a ieri). I tamponi somministrati sono pari a 150.377. La regione più colpita dal Coronavirus resta la Lombardia con un incremento giornaliero di 2.419. Al secondo posto per numero di infezioni la Campania, seguita dal Piemonte. leggi anche l’articolo —> Roberto Fico: «Le scuole devono rimanere aperte: i ragazzi hanno già perso tanti mesi»...

