Covid | in Italia più contagi e meno ricoveri | ecco cosa rivela il confronto tra i dati di oggi e quelli di marzo

Covid, più contagi e meno ricoveri: il confronto tra i dati di oggi e quelli di marzo L'Italia è in piena seconda ondata di Covid, ma cosa dicono i dati di oggi se paragonati a quelli di marzo? Che la situazione è ben diversa da quella che ha portato il nostro Paese al lockdown. Solo per quanto riguarda i tamponi, tanto per citare un dato, i numeri parlano chiaro: a marzo, infatti, venivano realizzati 20-30mila tamponi al giorno, mentre oggi il nostro Paese riesce a testare mediamente 120mila-130mila persone (nella giornata di giovedì 15 ottobre

