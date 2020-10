Covid: in arrivo coprifuoco dalle 22, chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici,cinema e teatri. Ipotesi didattica a distanza alle superiori (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivo L’allerta Coronavirus, Rt a 1.17, solo due regioni sotto 1. Primi lockdown locali, si intensificano le zone rosse Il Sole 24 ORE Covid, ingressi scaglionati in uffici pubblici della Campania

30 e le 8:30; per i cognomi con iniziali E-O ingresso nella fascia oraria 8:30-9:30; per le iniziali P-Z arrivo tra le ore 9:30 e le 10:30, adeguando di conseguenza gli orari di uscita.

Covid, l'Ema: con il vaccino la pandemia diminuirà dopo un anno

"L'arrivo del vaccino è l'inizio della fine della pandemia, non è la fine. Significa che dopo un anno che abbiamo a disposizione il vaccino vedremo la pandemia diminuire in maniera importante". Lo ha ...

