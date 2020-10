Covid: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinema. Ipotesi didattica a distanza alle superiori (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica

Ieri, in Italia, oltre 8.800 nuovi positivi e 83 morti, con l'indice Rt arrivato a 1,17. Per l'Istituto Superiore ... la soglia del 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid, passando ...

Nel cuneese aumento significativo dei ricoveri legati a Covid, Del Bono: "Prevedo ondata più lunga, ma ci auguriamo meno aggressiva" (VIDEO)

La provincia di Cuneo nel computo dei nuovi positivi nella giornata di ieri ha “sfondato” la quota 100 – che aveva già sfiorato il giorno ancora precedente – arrivando a 143 contagi registrati. Una ...

