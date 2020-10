Covid, il vaccino Usa Pfizer non prima di metà novembre (Di venerdì 16 ottobre 2020) Pfizer, richiesta ok per il vaccino Covid in Usa per la terza settimana novembre. “Procediamo alla velocità della scienza” L’amministratore delegato di Pfizer ha dichiarato venerdì che la società non richiederà l’autorizzazione di emergenza per il suo vaccino contro il coronavirus prima della terza settimana di novembre. Ha escluso l’affermazione del presidente Trump che un vaccino sarebbe … L'articolo Covid, il vaccino Usa Pfizer non prima di metà novembre proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020), richiesta ok per ilin Usa per la terza settimana. “Procediamo alla velocità della scienza” L’amministratore delegato diha dichiarato venerdì che la società non richiederà l’autorizzazione di emergenza per il suocontro il coronavirusdella terza settimana di. Ha escluso l’affermazione del presidente Trump che unsarebbe … L'articolo, ilUsanondi metàproviene da YesLife.it.

RobertoBurioni : Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer scrive che se tutto andrà bene presenterà una ri… - SkyTG24 : Coronavirus, The Lancet: il vaccino cinese è sicuro e induce gli anticorpi. Lo studio - MedicalFactsIT : Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, in una lettera aperta, ha detto che se tutto andrà bene presenter… - StrunzTruppen : RT @CesareSacchetti: La rivista The Lancet certifica l'assoluta sicurezza del vaccino russo. Quelli che strillavano sulla presunta insicure… - Oldwheels01 : RT @RobertoBurioni: Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer scrive che se tutto andrà bene presenterà una richie… -