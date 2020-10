Covid, il vaccino della Cina da virus inattivato: “Sicuro e induce anticorpi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’emergenza da Covid-19 potrebbe terminare con il vaccino della Cina. Infatti stando ad alcuni studi, il famaco è sicuro e induce anticorpi. Continua in Europa e nel mondo l’emergenza sanitaria da Covid-19, con l’Europa che attende a pubblicare un vaccino in grado di fermare la pandemia. Il virus è iniziato a circolare dalla fine del … L'articolo Covid, il vaccino della Cina da virus inattivato: “Sicuro e induce anticorpi” proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’emergenza da-19 potrebbe terminare con il. Infatti stando ad alcuni studi, il famaco è sicuro eanticorpi. Continua in Europa e nel mondo l’emergenza sanitaria da-19, con l’Europa che attende a pubblicare unin grado di fermare la pandemia. Ilè iniziato a circolare dalla fine del … L'articolo, ilda: “Sicuro eanticorpi” proviene da .

