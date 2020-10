Covid | il ministro Boccia alle Regioni | “Vi abbiamo aiutato ora risposte” Arcuri | “Non hanno attivato 1600 posti di intensiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tensione tra il governo e le. Mentre si attendono decisioni per ulteriori misure restrittive, ildegli Affari regionali Francescoha contestato quanto fatto finora a livello locale: “Massima disponibilità e massima trasparenza, chi ha bisogno di aiuto lo dica, ma questo va fatto prima di intervenire su lavoro e scuola”, ha detto. L’attacco arriva neanche 24 ore dopo la decisione della Campania di chiudere le scuole fino a fine ottobre per far fronte all’impennata dei contagi: “In questi mesi sono stati distribuiti ventilatori polmonari ovunque: il problema è dove sono finiti i ventilatori, attendiamo risposte in tempo reale d”.ha parlato con i giornalisti al termine della conferenza ...