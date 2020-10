Covid, i nuovi contagi sono 10.010. I morti 55. La mappa regione per regione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Drammatica impennata dei nuovi contagi Covid, che superano la soglia dei 10mila in un solo giorno. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 10.010 nuovi casi. Ieri erano stati 8.804. Con una aggravante: i tamponi effettuati sono stati 12mila in meno di ieri, 150.377. Il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi sale così al 6,6%. I morti sono 55 in 24 ore Gli attualmente positivi, si legge nel bollettino del ministero della Salute, sono 107.312, mentre dall’inizio dell’emergenza il totale dei contagiati è stato di 391.611. Rispetto a ieri, però, per lo meno, si contano meno morti: 55 contro 83. Il totale dei decessi dall’inizio della crisi arriva ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Drammatica impennata dei, che superano la soglia dei 10mila in un solo giorno. Nelle ultime 24 ore, infatti, siregistrati 10.010casi. Ieri erano stati 8.804. Con una aggravante: i tamponi effettuatistati 12mila in meno di ieri, 150.377. Il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi sale così al 6,6%. I55 in 24 ore Gli attualmente positivi, si legge nel bollettino del ministero della Salute,107.312, mentre dall’inizio dell’emergenza il totale deiati è stato di 391.611. Rispetto a ieri, però, per lo meno, si contano meno: 55 contro 83. Il totale dei decessi dall’inizio della crisi arriva ...

