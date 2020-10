Covid, i contagi preoccupano il governo: si pensa al coprifuoco (Di venerdì 16 ottobre 2020) Redazione Dopo gli elogi dell’Oms e un notevole calo dei contagi rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia sta piano piano prendendo consapevolezza del pericolo di una seconda ondata. Il coronavirus, che in estate aveva dato un po’ di tregua, avrebbe sfruttato proprio l’allentamento delle misure per ritornare con l’autunno. I quasi 9 mila casi fatti registrare … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 16 ottobre 2020) Redazione Dopo gli elogi dell’Oms e un notevole calo deirispetto agli altri Paesi europei, l’Italia sta piano piano prendendo consapevolezza del pericolo di una seconda ondata. Il coronavirus, che in estate aveva dato un po’ di tregua, avrebbe sfruttato proprio l’allentamento delle misure per ritornare con l’autunno. I quasi 9 mila casi fatti registrare … Impronta Unika.

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - RealEmisKilla : Ora che sta tornando sta menata dei contagi e soprattutto che i test sono alla portata di tutti, non capisco perché… - TgLa7 : #Covid: 1844 contagi in #Lombardia, oltre 1000 a #Milano - K_a_t_i_a_M : Tutti i laureati in virologia nelle #scuole social affermano che -il #COVID__19 non c'è, -non serve la mascherina… - ImprontaUnika : Covid, i contagi preoccupano il governo: si pensa al coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Coronavirus 'Epidemia in fase acuta. Il virus circola in tutto il Paese' - Salute & Benessere Agenzia ANSA Covid, i contagi preoccupano il governo: si pensa al coprifuoco

Dopo gli elogi dell’Oms e un notevole calo dei contagi rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia sta piano piano prendendo consapevolezza del pericolo di una seconda ondata. Il coronavirus ...

Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute

S’È CAPITO BENISSIMO… Per giustificare in prima pagina la consueta apertura terroristica sul Covid-19, Il Fatto Quotidiano ... si erano registrati in Italia tanti contagi in sole 24 ore: 7.332 nuovi ...

Dopo gli elogi dell’Oms e un notevole calo dei contagi rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia sta piano piano prendendo consapevolezza del pericolo di una seconda ondata. Il coronavirus ...S’È CAPITO BENISSIMO… Per giustificare in prima pagina la consueta apertura terroristica sul Covid-19, Il Fatto Quotidiano ... si erano registrati in Italia tanti contagi in sole 24 ore: 7.332 nuovi ...