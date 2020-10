Covid, Galli: 'Rivedo le stesse scene di marzo, tra 15 giorni saremo come la Francia' (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Guardi, siamo nelle peste. Sto cercando di occuparmi di tutti i pazienti che ho qui. Mi pare una tragico déjà vu. Lo temevo già da agosto, speravo di sbagliarmi e invece...' . È amara la riflessione ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) 'Guardi, siamo nelle peste. Sto cercando di occuparmi di tutti i pazienti che ho qui. Mi pare una tragico déjà vu. Lo temevo già da agosto, speravo di sbagliarmi e invece...' . È amara la riflessione ...

fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Il tempo di scherzare è finito. Sì a lavoro da casa e a didattica a distanza nelle scuole sup… - Corriere : Milano ha paura. Galli: «Poco tempo per invertire la rotta, sugli ospedali pressione già molto forte» - Corriere : A Milano c'è poco tempo per invertire la rotta - armin_83 : Illustrissimo prof. #Galli Prima dice una cosa, poi un'altra, poi ritratta... Insomma cambia idea come io le calze!… - RanicaTv : #Covid: la Lombardia annuncia nuove restrizioni in arrivo. #Galli: 'tra 15 giorni saremo come in Francia'. Scuole c… -