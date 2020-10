Covid, De Luca: Da oggi garantiti solo interventi d’emergenza. Halloween, coprifuoco dalle 22 (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Dobbiamo garantire la disponibilità di posti letto. Non è facile. Già oggi siamo costretti a eliminare tutta una serie di attività secondarie. Da oggi in poi garantiremo solo gli interventi salvavita, interventi per le emergenze estreme che riguardano problemi cardiologici, infarti, ictus, politrauma delicati, malati oncologici”. LO annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta Facebook. “Rimane e viene potenziata la rete dei punti nascita, arricchendola anche con la tutela delle partorienti che hanno contagio Covid. Garantiremo al meglio queste prestazioni”, aggiunge. Ma, ribadisce, “tutto quello che può essere rinviato sarà rinviato. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Dobbiamo garantire la disponibilità di posti letto. Non è facile. Giàsiamo costretti a eliminare tutta una serie di attività secondarie. Dain poi garantiremoglisalvavita,per le emergenze estreme che riguardano problemi cardiologici, infarti, ictus, politrauma delicati, malati oncologici”. LO annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della sua consueta diretta Facebook. “Rimane e viene potenziata la rete dei punti nascita, arricchendola anche con la tutela delle partorienti che hanno contagio. Garantiremo al meglio queste prestazioni”, aggiunge. Ma, ribadisce, “tutto quello che può essere rinviato sarà rinviato. ...

borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - rosad24 : RT @Torrenapoli1: Purtroppo possiamo jastemmare l'ultimo trentennio di sprechi e ruberie Ma è il Covid che rump o cazz mò, no De Luca In It… - marioma33117900 : RT @MinistroEconom1: Il Governatore De Luca, preoccupato dalla gestione dell'emergenza Covid, ha chiuso le scuole e le università della Cam… -