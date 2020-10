Covid Campania | 1 261 nuovi contagi in un giorno | oltre 14 mila tamponi De Luca | coprifuoco per Halloween

TgLa7 : ??#COVID #Campania Nuova ordinanza del governatore #DeLuca: feste limitate a nucleo familiare convivente, chiusi c… - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - TgLa7 : ?? Impennata #Covid in #Campania: governatore #DeLuca prepara misure: nelle prossime ore restrizioni su trasporti e… - Chiara58015306 : RT @MinistroEconom1: Il Governatore De Luca, preoccupato dalla gestione dell'emergenza Covid, ha chiuso le scuole e le università della Cam… - spooner_del : @ProfLopalco hai meno casi di Covid nella tua Regione di figa solo perchè fai meno tamponi e quindi meno contact tr… -

In Italia ci sono 10.010 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 150.377 tamponi effettuati ... Le Regioni col maggior incremento di positivi sono Lombardia (2.419), Campania (1.261) e Piemonte (821).Per quanto riguarda le regioni, le situazioni più difficili si registrano in Lombardia e in Campania: la prima è arrivata addirittura a 2.419 contagi e rischia presto di annegare, la seconda è a 1.261 ...