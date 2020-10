Covid boom in Campania, De Luca chiude le scuole. Azzolina: Gravissimo e sbagliato. Restrizioni anche per università, messe e feste (Di venerdì 16 ottobre 2020) Trecento contagi in più in 24 ore, da 818 a 1.127, in una regione dove i posti di degenza ordinaria disponibili per il Covid si stanno rapidamente esaurendo. Il governatore Vincenzo De Luca interviene con una misura drastica: la sospensione ad horas di tutte le lezioni scolastiche in presenza fino al 30 ottobre (decisione che la ministra Azzolina ha definito “gravissima, sbagliata e inopportuna”), sostituite da quelle a distanza come ai tempi del lockdown. Blocco anche per la didattica universitaria, ad eccezione delle lezioni del primo anno. Tra le nuove misure anche il divieto di feste (comprese quelle per matrimoni e prime comunioni) cui non partecipino solo i familiari conviventi. La curva dei contagi in Campania sta salendo in misura ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) Trecento contagi in più in 24 ore, da 818 a 1.127, in una regione dove i posti di degenza ordinaria disponibili per ilsi stanno rapidamente esaurendo. Il governatore Vincenzo Deinterviene con una misura drastica: la sospensione ad horas di tutte le lezioni scolastiche in presenza fino al 30 ottobre (decisione che la ministraha definito “gravissima, sbagliata e inopportuna”), sostituite da quelle a distanza come ai tempi del lockdown. Bloccoper la didattica universitaria, ad eccezione delle lezioni del primo anno. Tra le nuove misureil divieto di(comprese quelle per matrimoni e prime comunioni) cui non partecipino solo i familiari conviventi. La curva dei contagi insta salendo in misura ...

