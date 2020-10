Covid: Australia, solo due nuovi casi in Victoria (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - Dopo che solo due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nello stato Australiano del Victoria il Daniel Andrews, ha annunciato che presto saranno allentate le misure ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - Dopo cheduedi coronavirus sono stati registrati nello statono delil Daniel Andrews, ha annunciato che presto saranno allentate le misure ...

SkyTG24 : Coronavirus Australia, frontiere chiuse fino alla fine del 2021 - iconanews : Covid: Australia, solo due nuovi casi in Victoria - KwisatzHaderac0 : RT @Acidelius: In Australia, dei giornalisti stanno accusando direttamente gli uomini di Davos di aver utilizzato la pandemia per accelerar… - assaloni : RT @Acidelius: In Australia, dei giornalisti stanno accusando direttamente gli uomini di Davos di aver utilizzato la pandemia per accelerar… - CorriereQ : Covid: Australia, solo due nuovi casi in Victoria -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Australia Covid: Australia, solo due nuovi casi in Victoria - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Australia, solo due nuovi casi in Victoria

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Dopo che solo due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nello stato australiano del Victoria il Daniel Andrews, ha annunciato che presto saranno allentate le misure ...

Il quadro europeo sul Covid infine spaventa i mercati

Si incupisce decisamente il sentiment sui mercati nelle ultime ore. Cosa è successo? In primo luogo, il newsflow sul coronavirus si è fatto sconfortante. Non tanto in termini di nuovi casi, dove la si ...

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Dopo che solo due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nello stato australiano del Victoria il Daniel Andrews, ha annunciato che presto saranno allentate le misure ...Si incupisce decisamente il sentiment sui mercati nelle ultime ore. Cosa è successo? In primo luogo, il newsflow sul coronavirus si è fatto sconfortante. Non tanto in termini di nuovi casi, dove la si ...