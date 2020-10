Covid, altra vittima nel Sannio: muore cittadino di Torrecuso, era al San Pio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una vittima per Covid nel Sannio. E ancora una volta è la comunità di Torrecuso a piangere per la scomparsa di un proprio concittadino. Pochi minuti fa l’annuncio del sindaco Angelino Iannella. “Mi è stato appena comunicato che il paziente Covid ricoverato all’Ospedale S.Pio è deceduto” – scrive la fascia tricolore. “Sono senza parole:” – prosegue “è la 4 persona che viene a mancare nella nostra comunità per questo maledetto Virus. Vi informo che c’è un altro caso asintomatico e senza segnalazione da parte dell’ASL di un’operatrice sanitaria di Torrepalazzo, in quarantena insieme con il proprio nucleo familiare dal 13 ottobre. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora unapernel. E ancora una volta è la comunità dia piangere per la scomparsa di un proprio con. Pochi minuti fa l’annuncio del sindaco Angelino Iannella. “Mi è stato appena comunicato che il pazientericoverato all’Ospedale S.Pio è deceduto” – scrive la fascia tricolore. “Sono senza parole:” – prosegue “è la 4 persona che viene a mancare nella nostra comunità per questo maledetto Virus. Vi informo che c’è un altro caso asintomatico e senza segnalazione da parte dell’ASL di un’operatrice sanitaria di Torrepalazzo, in quarantena insieme con il proprio nucleo familiare dal 13 ottobre. ...

GiovanniToti : I contagi Covid crescono in tutta Italia ed è giusto pensare a misure, soprattutto in specifiche aree, per contener… - antony220970 : RT @NoEvilHero: Invece di bloccare tutto un'altra volta potremmo chiudere il parlamento e mandare i politici in cassa integrazione. Così fa… - danieledv79 : RT @paoloermini53: Sarebbe interessante capire in base a quali informazioni Di Maio, ministro degli Esteri, abbia annunciato che “entro la… - M5S_No_Grazie : RT @paoloermini53: Sarebbe interessante capire in base a quali informazioni Di Maio, ministro degli Esteri, abbia annunciato che “entro la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altra Covid, altra batosta record, 65 positivi e record di tamponi (947) Il Quotidiano del Molse Covid, aumentano i contagi: si va verso un nuovo Dpcm

Il bollettino odierno segna un nuovo picco di positivi. Il governo immagina, già nelle prossime ore, una nuova stretta nazionale ...

Covid-19, Mattia Perin rompe il silenzio

Il portiere del Genoa, che ha avuto ben 17 giocatori risultati positivi al tampone, ha raccontato la sua esperienza e la malattia: Perin svela i momenti difficili. Dal focolaio alla questione Juve-Nap ...

Il bollettino odierno segna un nuovo picco di positivi. Il governo immagina, già nelle prossime ore, una nuova stretta nazionale ...Il portiere del Genoa, che ha avuto ben 17 giocatori risultati positivi al tampone, ha raccontato la sua esperienza e la malattia: Perin svela i momenti difficili. Dal focolaio alla questione Juve-Nap ...