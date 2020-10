Covid-19, tutte le province italiane da tenere d’occhio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una mappa che racconti la situazione dell’epidemia da nuovo coronavirus nel nostro paese. Che metta insieme i tamponi effettuati, la percentuale di quelli considerati positivi e la densità abitativa, ovvero uno dei parametri presi in considerazione dagli epidemiologi per realizzare le mappe di rischio. Così da mostrare quelle province che, in base alla media dei dati dell’ultima settimana, potrebbero avere qualche problema in più. È questo il tentativo che ha mosso Wired, che ha raccolto dati dalla Protezione civile e da Istat per costruire questa mappa aggiornata quotidianamente, poco dopo l’uscita del bollettino quotidiano della Protezione civile. I dati fanno sempre riferimento a quanto accaduto nell’ultima settimana, perché sul singolo giorno ha poco senso ragionare. Le sfumature di grigio che ... Leggi su wired (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una mappa che racconti la situazione dell’epidemia da nuovo coronavirus nel nostro paese. Che metta insieme i tamponi effettuati, la percentuale di quelli considerati positivi e la densità abitativa, ovvero uno dei parametri presi in considerazione dagli epidemiologi per realizzare le mappe di rischio. Così da mostrare quelleche, in base alla media dei dati dell’ultima settimana, potrebbero avere qualche problema in più. È questo il tentativo che ha mosso Wired, che ha raccolto dati dalla Protezione civile e da Istat per costruire questa mappa aggiornata quotidianamente, poco dopo l’uscita del bollettino quotidiano della Protezione civile. I dati fanno sempre riferimento a quanto accaduto nell’ultima settimana, perché sul singolo giorno ha poco senso ragionare. Le sfumature di grigio che ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid tutte Covid, tutte le analogie e le differenze tra la prima e la seconda ondata Il Sole 24 ORE "Lotta al Covid, terremoto e lavoro: ecco quali sono le nostre priorità"

I sei assessori si presentano e annunciano gli interventi che faranno con urgenza nei loro settori: dal coinvolgimento delle professioni nel post sisma alla digitalizzazione della scuola fino alla san ...

Siamo nella lista nera del virus

Arezzo peggio di Bergamo, di Lodi e di Piacenza, gli epicentri della prima ondata del Covid. Fa discutere la classifica delle province elaborate dal Gimbe e in base alla quale il presidente Nino Carta ...

