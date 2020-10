Covid-19 | Speranza | Nessuna misura già assunta In Europa situazione seria

LegaSalvini : #Siri: Ogni volta che questo governo annuncia un nuovo provvedimento sul Covid, si perdono ordini, clienti, prenota… - LegaSalvini : LA MAGGIORANZA VOTA CONTRO IL MES. BORGHI: 'PIETRA TOMBALE, LA CAMERA RESPINGE' - repubblica : Speranza: 'Segnalate chi fa feste private'. I social: 'È la Stasi' - CarloMagenis : RT @MoriMrc: Se altre testate avessero raccontato così l’evento di sabato scorso questo Paese avrebbe ancora la speranza di salvarsi, grazi… - Massimi30451432 : Io capisco che quegli imbecilli di Speranza e Franceschini siano rigoristi con questa semplice influenza chiamata C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

La richiesta del sindaco è stata dettata dal trend ormai crescente dei dati sul contagio da coronavirus nella città di Bari e ... ipotesi del rinvio del festival al prossimo maggio nella speranza che ...Ribadiamo al ministro Roberto Speranza, che su questo e sulla profilassi anti-influenzale ... È un’emergenza anche per le famiglie, soprattutto in tempo di Covid-19. Ed è per questo che presto avremo ...