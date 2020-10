Covid-19, nuovo record di positivi in Campania: tre decessi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutonuovo record di positivi al Covid-19 in Campania. Sono infatti 1.261 le persone che risultano positive al coronavirus a fronte dei 14.222 tamponi processati. Il bollettino della Protezione Civile della Regione Campania specifica che si tratta di 1.193 asintomatici e 68 sintomatici. Si registrano inoltre 3 decessi. ​ Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.261 di cui: – Sintomatici: 68 – Asintomatici: 1.193 Tamponi del giorno: 14.222 Totale positivi: 23.033 Totale tamponi: 737.227 ​Deceduti del giorno: 3 Totale deceduti: 499 Guariti del giorno: 148 Totale guariti: 8.180 ​Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110 Posti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodial-19 in. Sono infatti 1.261 le persone che risultano positive al coronavirus a fronte dei 14.222 tamponi processati. Il bollettino della Protezione Civile della Regionespecifica che si tratta di 1.193 asintomatici e 68 sintomatici. Si registrano inoltre 3. ​ Questo il bollettino di oggi:del giorno: 1.261 di cui: – Sintomatici: 68 – Asintomatici: 1.193 Tamponi del giorno: 14.222 Totale: 23.033 Totale tamponi: 737.227 ​Deceduti del giorno: 3 Totale deceduti: 499 Guariti del giorno: 148 Totale guariti: 8.180 ​Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110 Posti ...

