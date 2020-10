Covid-19, il vaccino Usa di Moderna ha l'ok dall'Agenzia Europea del farmaco (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il vaccino anti Covid-19 sviluppato da Moderna in Usa ha ricevuto l'idoneità alla registrazione da parte dell'Agenzia Europea dei medicinali, Ema,. Con la conferma dell'idoneità a presentare la ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilanti-19 sviluppato dain Usa ha ricevuto l'idoneità alla registrazione da parte dell'dei medicinali, Ema,. Con la conferma dell'idoneità a presentare la ...

RobertoBurioni : Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer scrive che se tutto andrà bene presenterà una ri… - fanpage : ?? Ultim'ora È risultato sicuro e in grado di indurre una risposta immunitaria in volontari sani #16ottobre - MedicalFactsIT : Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, in una lettera aperta, ha detto che se tutto andrà bene presenter… - caffearturo : RT @RobertoBurioni: Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer scrive che se tutto andrà bene presenterà una richie… - etventadv : RT @lameduck1960: L'orizzonte degli eventi: IL VACCINO CONTRO IL COVID SIAMO NOI -