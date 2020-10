Covid, 10.010 nuovi casi e 55 morti: il bollettino del 16 ottobre (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 16 ottobre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 16 ottobre 2020. Ci sono 10.010 nuovi casi e 55 morti, per un totale di 107.312 casi totali. È di 107.312 persone attualmente positive (+8.046), 36.427 morti (+55), 247.872 guariti (+1.908), per un totale di 391.611 casi (+10.010), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 107.312 pazienti ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 16, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 162020. Ci sono 10.010e 55, per un totale di 107.312totali. È di 107.312 persone attualmente positive (+8.046), 36.427(+55), 247.872 guariti (+1.908), per un totale di 391.611(+10.010), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 107.312 pazienti ...

