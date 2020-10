Covid, 10.010 nuovi casi e 55 morti: è allerta per le terapie intensive (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabio Franchini Sale la paura per la tenuta degli ospedali: dieci Regioni sono a rischio. Aumenta la percentuale di positivi sui tamponi effettuati Continua a salire in modo preoccupante la curva epidemica. Dopo i 8.804 positivi al Covid-19 di ieri (e i 83 decessi) oggi il bollettino registra 10.010 nuovi casi e 55 morti, su un totale di 150.377 tamponi. Viene superata così per la prima volta dall’inizio della pandemia la soglia dei diecimila positivi in un solo giorno. Numeri alla mano, dall’inizio della pandemia sono 391.611 gli italiani che hanno contratto il coronvirus; 36.427 le vittime del Sars-CoV-2. E ora preoccupa non poco la tenuta degli ospedali del Paese, messi a dura prova dalla seconda ondata di Covid. A preoccupare sono i reparti di terapia intensiva: dopo i ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabio Franchini Sale la paura per la tenuta degli ospedali: dieci Regioni sono a rischio. Aumenta la percentuale di positivi sui tamponi effettuati Continua a salire in modo preoccupante la curva epidemica. Dopo i 8.804 positivi al-19 di ieri (e i 83 decessi) oggi il bollettino registra 10.010e 55, su un totale di 150.377 tamponi. Viene superata così per la prima volta dall’inizio della pandemia la soglia dei diecimila positivi in un solo giorno. Numeri alla mano, dall’inizio della pandemia sono 391.611 gli italiani che hanno contratto il coronvirus; 36.427 le vittime del Sars-CoV-2. E ora preoccupa non poco la tenuta degli ospedali del Paese, messi a dura prova dalla seconda ondata di. A preoccupare sono i reparti di terapia intensiva: dopo i ...

