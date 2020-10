Cosa c’è dietro il silenzio del ministro della Giustizia non ci manca | eh

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Che fine ha fatto ilAlfonso Bonafede? Sembrano passati secoli dai tempi delle manette e dei daspo ai corrotti. La pandemia ha terremotato tutto, anche dalle parti di Via Arenula, e le accuse dilismo hanno lasciato il passo a grane più complesse. Sei mesi da incubo, quelli del Covid, con le proteste violente nelle carceri e i domiciliari concessi ai boss mafiosi. Ma anche le mozioni di sfiducia in Parlamento e la paralisi dei tribunali. Senza dimenticare la clamorosa guerra con il pubblico ministero antimafia Nino Di Matteo, paladino dei Cinque Stelle e principale artefice dell’eclissi di Alfonso Bonafede. Oggi il Guardasigilli continua a lavorare senza clamori in un ministero che negli ultimi mesi, tra scandali e polemiche, ha visto decapitati quasi tutti i suoi vertici. ...