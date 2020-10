Cosa avviene al nostro corpo al cambio di stagione?

Leggi su virali.video

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante il passaggio tra il caldo dell’estate e il freddo dell’autunno, avvengono nelalcuni cambiamenti come fame eccessiva, sonnolenza, sensazione di tristezza e mancanza di energie. Molte persone soffrono di questo disturbo che viene comunemente chiamato come “mal d’autunno” o del “di”. Per essere più precisi questa patologie è conosciuta come Disordine affettivo stagionale. La diminuzione della luce solare e ilrepentino delle temperature influisce in maniera molto forte nello stato d’animo delle persone e la SAD (acronimo inglese per indicare il Seasonal Affective Disorder, che casualmente in inglese si traduce anche con la parola italiana “triste”) è stata catalogata come un vero e ...