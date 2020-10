Coronavirus | Walter Ricciardi | “Chiudere le palestre | aumentare lo smartworking ma lasciare le scuole aperte”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) E’ arrivato il momento di “prendere decisioni importanti e urgenti: alcune regioni sono ai limiti della sostenibilità. Occorre potenziare lo, da attuare sempre ove possibile, e tenere aperte le, chiudendo le attività non essenziali comee circoli”. Lo afferma all’Adnkronos Salute, consigliere del ministro della Salute e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma, dopo l’impennata di positivi registrata in Italia. Secondo l’esperto “la strada e chiara”, dopo il coprifuoco annunciato in Francia e le numerose regioni italiane in sofferenza: “Penso a Lombardia, Campania, ma anche Lazio, Puglia, ...