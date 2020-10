Coronavirus, Visco “Ci vorranno almeno 2 anni per livelli pre crisi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Ovviamente stiamo monitorando la situazione continuamente e stiamo iniziando a fare un'analisi di scenario. E' molto difficile fare previsioni in questo periodo, ma siamo convinti che la ripresa proseguirà l'anno prossimo, anche se non si tornerà ai livelli pre-Covid prima di almeno un paio d'anni per una ragione di fiducia e anche considerando i rischi di eventuali spot and go. Dobbiamo evitare che le misure adottate per sostenere dell'economia vengano ritirare troppo presto”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervistato da Bloomberg Tv. “La digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale sono priorità al centro dell'agenda del governo italiano. Il Recovery Fund deve essere speso bene ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Ovviamente stiamo monitorando la situazione continuamente e stiamo iniziando a fare un'analisi di scenario. E' molto difficile fare previsioni in questo periodo, ma siamo convinti che la ripresa proseguirà l'anno prossimo, anche se non si tornerà aipre-Covid prima diun paio d'per una ragione di fiducia e anche considerando i rischi di eventuali spot and go. Dobbiamo evitare che le misure adottate per sostenere dell'economia vengano ritirare troppo presto”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, intervistato da Bloomberg Tv. “La digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale sono priorità al centro dell'agenda del governo italiano. Il Recovery Fund deve essere speso bene ...

