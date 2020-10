Coronavirus, verso la nuova stretta: ipotesi coprifuoco alle 22 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alta circolazione del Coronavirus in Italia, si pensa ad una nuova stretta: ipotesi coprifuoco alle 22 per azzerare i rischi legati alla movida. Il governo continua a ragionare intorno ai numeri della nuova fase dell’emergenza Coronavirus e nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di un coprifuoco, per dare una stretta significativa alla movida. Che non rappresenta forse la causa principale dei contagi ma che certamente contribuisce alla diffusione del Covid. La prima stretta (significativa) in Campania Al momento il governo continua a spingere perché le autorità locali si muovano in tempi utili per piegare l’andamento della curva. Il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alta circolazione delin Italia, si pensa ad una22 per azzerare i rischi legati alla movida. Il governo continua a ragionare intorno ai numeri dellafase dell’emergenzae nelle ultime ore sta prendendo piede l’di un, per dare unasignificativa alla movida. Che non rappresenta forse la causa principale dei contagi ma che certamente contribuisce alla diffusione del Covid. La prima(significativa) in Campania Al momento il governo continua a spingere perché le autorità locali si muovano in tempi utili per piegare l’andamento della curva. Il ...

Affaritaliani : Virus, pronta la mossa del governo Anche l'Italia verso il coprifuoco dalle 22 - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - bambinogesu : In casa, a scuola, al parco o durante le visite ai parenti non bisogna mai abbassare l'attenzione verso il… - ilriformista : Coprifuoco e didattica a distanza, il #Governo verso una nuova stretta per fermare il dilagare di contagi #dpcm… - vincenz94704898 : RT @Nicolet84520681: .... Seminare panico... 1st Step del governo.. Terrorismo psicologico da gente NON VOTATA!!!! -